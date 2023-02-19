ESENYURT'TA FABRİKADA YANGIN- 2 Güncel Haberler ESENYURT'ta cıvata üretimi yaptığı belirtilen fabrikada yangın çıktıYangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. ESENYURT'ta cıvata üretimi yaptığı belirtilen fabrikada yangın çıktı Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yüzünden yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Görüntü Döküm: ------ -Yangından görüntüler Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Orhangazi Esenyurt Güncel Haberler

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