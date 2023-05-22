Esenyurt'ta evinin penceresinden silahla havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı

Esenyurt'ta evinin penceresinden silahla havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çarşı Sokak'taki sitenin 13. katında ikamet eden zanlı, evin penceresinden havaya silahla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sitenin çevresinde güvenlik önlemi alan polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda evin kapısı kırılarak içeri girildi.

Zanlıyı gözaltına alan ekipler, ikametgahtaki saksı ve poşette uyuşturucu, havalı tabanca ile kurusıkıdan bozma silah ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.