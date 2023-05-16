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Esenyurt'ta evden ziynet eşyalarını çalan şüpheliler kamerada

Esenyurt'ta evden ziynet eşyalarını çalan şüpheliler kamerada

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ESENYURT'da biri kadın 3 kişi, bir dairenin kapısını kırarak girdikleri evden yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

ESENYURT'da biri kadın 3 kişi, bir dairenin kapısını kırarak girdikleri evden yaklaşık 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Mayıs Cumartesi Günü saat 14.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binaya giren 1'i kadın 3 kişi, bir dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Evde bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan şüpheliler kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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