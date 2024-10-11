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Esenyurt'ta Evden Kaçmak İsteyen Genç Kız Düştü

Esenyurt'ta Evden Kaçmak İsteyen Genç Kız Düştü
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Esenyurt'ta ailesiyle tartışan 16 yaşındaki G.T., evden kaçmak isterken 2. kattan düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.T. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENYURT'ta iddiaya göre ailesiyle tartışan 16 yaşındaki G T., evden kaçmak isterken 2'nci kattan düştü. Yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katındaki bir dairede ailesiyle birlikte oturan G.T. (16), evde çıkan tartışma nedeniyle kaçmak istedi. Binanın arka cephesindeki pencereden atlayan G.T. yere düşerek yaralandı. Sesleri duyup dışarı çıkan yakınları ve çevredekiler genç kızı yerde yaralı halde buldu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri binanın arka duvarının olduğu alana güçlükle ulaşarak G.T.'ye düştüğü yerde ilk müdahaleyi yaptı. G.T. daha sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislere verdiği ilk ifadede evden kaçmak isterken düştüğünü söyleyen G. T. ile ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bilgi verildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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