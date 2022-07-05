Esenyurt'ta evdeki kavgada annesi ile 2 kardeşini öldürüp kendini vurdu (2) - Haberler

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Esenyurt'ta evdeki kavgada annesi ile 2 kardeşini öldürüp kendini vurdu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Esenyurt'ta evdeki kavgada annesi ile 2 kardeşini öldürüp kendini vurdu (2)

ESENYURT'ta aile üyeleri arasında evde çıkan kavgada, annesi Nuray Orak, kız kardeşi Esra Orak ile kardeşi Yasin Orak'ı öldürün ağabey Ömer Orak, aynı silahla kendini vurdu.

ESENYURT'ta aile üyeleri arasında evde çıkan kavgada, annesi Nuray Orak, kız kardeşi Esra Orak ile kardeşi Yasin Orak'ı öldürün ağabey Ömer Orak, aynı silahla kendini vurdu. Katliam yaptıktan sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.


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