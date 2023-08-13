Esenyurt'ta Eşiyle Tartışan Kişi Evlerini Ateşe Verdi

Esenyurt'ta bir apartmanda yaşayan Mehmet D. ile eşi arasında çıkan tartışma sonucunda Mehmet D. evlerini ateşe verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürüldü ve Mehmet D. hastaneye kaldırıldı.