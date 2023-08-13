Esenyurt'ta Eşiyle Tartışan Kişi Evlerini Ateşe Verdi
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Esenyurt'ta bir apartmanda yaşayan Mehmet D. ile eşi arasında çıkan tartışma sonucunda Mehmet D. evlerini ateşe verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürüldü ve Mehmet D. hastaneye kaldırıldı.
Esenyurt'ta eşiyle tartışan kişi yaşadıkları evi ateşe verdi.
Balıkyolu Mahallesi 478 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Mehmet D. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Mehmet D. tartışma sırasında daireyi ateşe verdi.
Mehmet D'nin eşi, çocuklarını alarak evden çıkarken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahale ettiği sırada daireden ayrılmayan Mehmet D. polis tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mehmet D. tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.