Esenyurt'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Mütalaası Açıklandı

Esenyurt'ta, kendisini aldattığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen bir sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile avukatı katıldı.

Maktul Yılmaz Yolcu'nun ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Necibe Yolcu ile maktul Yılmaz Yolcu'nun 28 Ocak 2005'ten beri evli oldukları, aralarında zaman zaman geçimsizlik bulunduğu ve sanığın maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği belirtildi.

Sanığın olay günü olan 26 Şubat 2023'te maktulü telefonla arayarak konuşmak için Esenyurt'ta bulunan evlerine çağırdığı, bu sırada evde bir çocuklarının bulunduğu, sanık ile maktulün aldatma olayını konuşmaya başladıkları anlatılan mütalaada, konuşmanın tartışmaya döndüğü, sanığın maktulü 4 kez bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

Her ne kadar sanığın, evlilik süresi boyunca maktulün kendisine kötü muamelede bulunduğunu, kendisini darbettiğini ve tehdit ettiğini beyan etmiş ise de sanık ile maktul arasında bu yönde hiçbir adli dosyanın bulunmadığı mütalaada kaydedildi.

Mütalaada, "Sanık ile maktulün evlilik sürelerini dikkate alınca bu kadar uzun bir süre bahsettiği eylemlere maruz kalarak, hiçbir şekilde şikayetçi olmamış olmasının veya şikayetçi olmasa dahi bahsettiği şekildeki darp eylemlerinin herhangi bir şekilde adli vaka konusu haline gelmemiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yine her ne kadar sanık, olay günü mağdurun kendisine tekme ve yumruk ile vurduğunu beyan etmiş ise de sanık ile ilgili olarak alınan raporda, sanıkta herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadığı belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mütalaada, sanık Necibe Yolcu hakkında "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Söz verilen sanık Yolcu, eşinin kadından uzak kalması için Gümüşyaka'ya taşınmak istediğini ifade ederek, "Ben Hatice'ye yalvardım, eşimin yakasını bırak' dedim. Ben ev hanımıyım, çoluğum çocuğum var, ben kimseyi öldürmedim. Benim yerimde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Kendini korumak suç mu? Ben, eşimi öldürmek isteseydim uyurken de öldürebilirdim. Ben eşimin yüzünden hastalıklara kapıldım, bütün sağlığımı kaybettim." diye konuştu.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Necibe Yolcu ile maktul Yılmaz Yolcu'nun evli oldukları, olay günü olan 26 Şubat 2023'te sanığın kendisini aldattığından şüphelendiği maktulü arayarak eve çağırdığı belirtiliyor.

Sanık ile maktulün mutfak içerisinde münakaşa yaşadıkları, devamında tartışmaya dönen olay esnasında maktulün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden sanığın eline geçirdiği bıçak ile Yılmaz Yolcu'yu bıçaklayıp öldürdüğü iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.