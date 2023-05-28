Esenyurt'ta Engelli ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Sandıklara Taşındı

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli, 65 yaş ve üzeri hasta vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacakları okullara ulaşımını sağladı. Ambulans, hasta nakil ve asansörlü engelli araçlarıyla sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki engelli, 65 yaş ve üzeri hasta vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanacakları okullara ulaşımını sağladı. Ambulans, hasta nakil ve asansörlü engelli araçlarıyla sandık başına getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Esenyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde engelli ve yatalak hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için harekete geçti. Ambulans, hasta nakil aracı ve asansörlü engelli araçlarıyla okullara getirilen vatandaşlar, oylarını kullandı.

Belediye bünyesindeki 60 sağlık personelinin görev aldığı hizmetle, nakil araçlarıyla önceden başvuru yapan yüzlerce vatandaşa ulaşım imkanı sağlandı. Ekipler, oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşları evlerine bıraktı.