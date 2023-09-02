Esenyurt'ta Elektronik Eşya Dükkanına Hırsızlık

Esenyurt'ta bir elektronik eşya dükkanının kepengini levye ile kıran 5 şahıs, içerideki televizyonları alıp araçlarına koyarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta dükkan kepengini levye ile kıran hırsızlar kamerada

Elektronik eşya dükkanından ürün çalan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir elektronik eşya dükkanının kepengini levye ile kıran 5 şahıs, içerideki televizyonları alıp araçlarına koyarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe saat 05.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şapka takarak yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 5 şahıs, hafif ticari araç ile bir elektronik eşya dükkanına yanaştı. Caddeyi gözetleyen şüpheliler bir süre bekledikten sonra araçtan inerek levye ile kepengi kırmaya başladı. Vatandaşları gören şahıslar tekrar arabaya giderken kısa bir süre sonra geri döndü. Kepengi açan hırsızlar içeri girerek televizyon ve diğer ürünlerini araca yükledikten sonra kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Oluşan maddi zararın yaklaşık 30 bin lira olduğu söylenirken emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor. Yaşanan o hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay hakkında konuşan sokak sakini Yunus Kaya, "31 Ağustos sabah 05.30 sıralarında komşumuzun elektronik eşya dükkanında hırsızlık olayı yaşandı. Komşumuzun dükkanından neredeyse 25-30 bin liralık eşyasını çaldılar. Önce keşif yapıyorlar. Sonra ellerindeki levyelerle birlikte kepengi parçalayarak içeri giriyorlar. Gördüğüm kadarıyla 5 kişiler. Televizyon, şarj aleti, telefon aletleri alıyorlar. Arabaya koyup götürüyorlar. Olaydan 15-20 dakika sonra da polis geliyor" dedi.