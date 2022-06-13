Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı - Haberler

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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

Esenyurt'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Caner A. kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobille polis ekiplerinden kaçarken İnönü Mahallesi 348. Sokak'ta seyir halindeki 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, bir kafeye çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle kafe ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazanın ardından sürücünün yanındaki kişiyi olay yerinde, kaçan sürücüyü ise kısa süre sonra yakaladı.

Bu arada, kaza anı kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

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