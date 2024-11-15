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Esenyurt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 242 Kişi Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen 'Kalkan-29' operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını ve ülkelerine gönderilmeleri için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta düzenlenen "Kalkan-29" operasyonlarında 242 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X heabından yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Esenyurt genelinde, park-bahçe, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda, 370 polis, 93 Göç İdaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların Türkiye'de yasal kalış durumlarının kontrol edildiğini aktaran Yerlikaya, Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet Mobil Göç Noktası Aracı ile 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamalarının yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, çalışmalar sonucu düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 242 kişinin yakalandığını ve ülkelerine gönderilmeleri için işlemler başlatıldığını bildirdi.

Esenyurt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 242 Kişi Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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