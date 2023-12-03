Esenyurt'ta düzenlenen hayran buluşmasında kavga çıktı, bir kişi bıçaklandı

ESENYURT'ta, sosyal medyada Yakışıklı güvenlik olarak tanınan Muhammet Sürmeli ve Xorto adıyla tanınan Burak Taşkıran hayran buluşması düzenledi. Etkinlikte Xorto olarak tanınan Burak Taşkıran'ın saçına dokunmaya çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay anları ise kameralara yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada Yakışıklı güvenlik olarak bilinen Muhammet Sürmeli ve Xorto adıyla tanınan Burak Taşkıran'ın düzenlediği hayran buluşmasında, bir kişinin Taşkıran'nın saçına dokunması ve laf atması nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Muhammet Sürmeli, Buluşmada ne yazık ki Esenyurt'un ününü lekeleyecek, namına uygun bir durum söz konusu oldu. Esenyurt bataklık denirken insanlar bundan bahsediyor. Ben normalde meydanda buluşmak istemiyordum, Xorto'yla da konuşmuştum ancak ısrar edince kabul ettim. Birisi geldi Xorto'nun saçına laf attı, yanındaki arkadaşı da ona cevap verince kavga çıktı. Ayırmaya çalıştım ama birkaç kişiydiler, aynı anda çocuğun üzerine saldırdılar. Arkadaşlarım beni oradan çektiler. Kavga aldı başını gitti, çocuk bıçaklanmış bacağından ne yazık ki. Kim olduğunu bilmediğimiz şahıslar Xorto'nun arkadaşını bıçakladı. Hastaneye gitmiş, durumu iyi diye düşünüyorum İfadelerine yer verdi.