Esenyurt'ta duvar ikinci kez evin balkonuna çöktü

ESENYURT'ta, boş arsanın duvarı bitişiğinde bulunan zemin kattaki evin balkonuna çöktü. Aynı duvarın geçen yıl da çöktüğü öğrenildi.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesindeki arsanın duvarı, hemen bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki evin balkonuna çöktü. Olayda kimse yaralanmazken, balkon kullanılamaz hale geldi. Duvarın çöktüğü gören evdekiler panik yaşadı. Aynı arsanın duvarının yaklaşık yıl önce de çöktüğünü söyleyen ev sahibi Onur Öztürk, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

"ÇOCUKLARIMA ZARAR GELECEK DİYE KORKUYORUM"Ev sahibi Onur Öztürk, "Bu duvar daha önce de çöktü. İlk seferde de çocuklarım dışarıdaydı. Allah korudu bir şey olmadı. Bu olay olduğunda yine çocuklarım dışarıdaydı. Biz artık bu durumdan sıkıldık. Artık çocuklarıma zarar gelecek diye korkuyorum. Allah rızası için yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm bulalım. Arsa sahibine ulaştık ama kimse yardımcı olmadı. Bir daha olmasından korkuyorum." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel