Son dakika haberi: İSTANBUL ? ESENYURT'TA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ KAZA SONRASI KAVGA KAMERADA Son dakika haber... ? ESENYURT'ta, düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle konvoydakiler arasında kavga çıktı. ? ESENYURT'ta, düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle konvoydakiler arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki düğün konvoyundaki araçlara çarpan motosikletliyle, konvoydaki sürücüler arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün olay yerine çağırdığı babası da gelince tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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