Esenyurt'ta Düğün Konvoyu Tartışması: Ticari Araç Camları Kırıldı

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Esenyurt'ta, düğün konvoyunun yolu kapatması sonucu çıkan tartışmada bir ticari aracın camları kırıldı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

Esenyurt'ta, düğün konvoyunun yolu kapatması sonucu çıkan tartışmada sürücü ve karısının bulunduğu ticari aracın camlarının kırılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İnönü Mahallesi'nde seyreden düğün konvoyundaki araçların yolu kapatması nedeniyle diğer sürücüler duruma tepki gösterdi.

Yoldan geçemeyen ticari araçta bulunan sürücü ve karısı ile konvoydakiler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine düğün konvoyundaki bazı kişiler aracın ön ve arka camlarını kırdı.

Yaşanan tartışma ve ticari aracın camlarının kırılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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