Esenyurt'ta Dron ile Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

ESENYURT'ta uyuşturucu ticareti dron ile tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonla 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri, 2 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 484. Sokak'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla şüphelilerin uyuşturucu ticareti dron ile takip edilerek tespit edildi. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından yapılan operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Sinan K.'nın kullandığı araçta yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde 0,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.