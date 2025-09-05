Haberler

Esenyurt'ta Dron ile Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, dron ile tespit edilen uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi yakalandı, bir araçta uyuşturucu bulundu.

ESENYURT'ta uyuşturucu ticareti dron ile tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonla 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri, 2 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Balıkyolu Mahallesi 484. Sokak'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla şüphelilerin uyuşturucu ticareti dron ile takip edilerek tespit edildi. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından yapılan operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Sinan K.'nın kullandığı araçta yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde 0,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
