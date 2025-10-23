Esenyurt'ta Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta, dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D.'nin, Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

M.D.'nin ikametine gelenlere uyuşturucu temin ettiğini dron destekli operasyonda tespit eden polisler harekete geçti.

Şüpheli M.D. ile sürekli buluştuğu S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstü ile ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.