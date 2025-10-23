Haberler

Esenyurt'ta Dron Destekli Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta düzenlediği dron destekli uyuşturucu operasyonunda M.D. ve S.B. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta, dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.D.'nin, Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

M.D.'nin ikametine gelenlere uyuşturucu temin ettiğini dron destekli operasyonda tespit eden polisler harekete geçti.

Şüpheli M.D. ile sürekli buluştuğu S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstü ile ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
