Esenyurt'ta Dolmuş Şoförüne Ani Fren Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta dolmuş şoförünün ani fren yaparak iki yolcunun hafif yaralanmasına sebep olması üzerine, şoföre idari para cezası uygulandı. Olay sosyal medyada da gündem oldu.

Esenyurt'ta ani fren yaparak 2 yolcunun hafif yaralanmasına sebep olan dolmuş şoförüne idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece- Esenyurt hattında sefer yapan dolmuşun şoförü ile yolculardan biri arasında tartışma çıktı. Sinirlenen şoför ani fren yapınca, ayakta seyahat eden 2 yolcu düşerek hafif yaralandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, dolmuş şoförü A.T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliğiyle alakalı yasal zorunluluk ve kurallara uymamak" ve "zorunlu bir neden bulunmadıkça ani yavaşlamak" maddelerinden idari para cezası kesti.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.