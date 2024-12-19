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Esenyurt'ta Dezavantajlı Bireylere Yönelik Hizmetler Artıyor

Esenyurt'ta Dezavantajlı Bireylere Yönelik Hizmetler Artıyor
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Esenyurt Belediyesi, engelli bireyler için park yeri işaretleri ile evde kuaför ve kişisel bakım hizmetleri sunarak dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Esenyurt Belediyesince, ilçedeki dezavantajlı bireylere yönelik, "engelli aracı park yeri" ve "evde kuaför ve kişisel bakım" hizmeti veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne "engelli aracı park yeri" işareti çiziliyor.

Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara çözüm sunuluyor.

Öte yandan belediye ekipleri yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiriyor.

Evde kuaför ve kişisel bakım hizmeti kapsamında vatandaşın yaşam kalitesi artırılırken ailelere de destek sağlanıyor.

Saç kesimi, banyo, saç yıkama, sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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