Esenyurt'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Büyükçekmece yönünde ilerleyen G.T'nin kullandığı 34 DDV 246 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. AA / Halis Akyıldız - Güncel Güncel Haberler

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