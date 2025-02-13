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Esenyurt'ta Deprem Yardımları Depoda Bekliyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Esenyurt'ta toplanan yardım malzemelerinin depolarda bekletildiği ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı ortaya çıktı. Depremzedelere gönderilmek üzere hazırlanan ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Esenyurt'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan yardım malzemelerinin depolarda bekletildiği ve bölgeye gönderilmediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, toplam 10 şehirde yıkıma ve can kayıplarına yol açan afetin ardından belediye tarafından ilçe genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Birçok kişi, evinde hazırladığı veya satın aldığı gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi, mama, battaniye ile ısınma aletleri gibi ürünleri kolileyip Esenyurt Belediyesine teslim etti.

Belediye yönetimi de ihtiyaç duyulan birçok ürünü bütçe kaynaklarıyla satın alarak depoladı.

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ürünlerin depremzedelere ulaştırılmadığı anlaşıldı.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in döneminde afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan konteyner mutfağın da belediyeye ait bir şantiyede çürümeye terk edildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca Esenyurt Belediyesi Başkan Vekilliği görevine getirilen Can Aksoy'un döneminde yapılan incelemelerde, depolarda çürüdüğü ve kullanım tarihi geçtiği anlaşılan yardım malzemeleri imha edildi.

Vatandaşlardan toplanan ve belediye tarafından satın alınan yardım malzemeleriyle ilgili herhangi bir kayıt tutulmadığı öğrenildi.

Belediye yönetiminin sağlam malzemeleri öncelikle ilçeye gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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