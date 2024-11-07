Esenyurt'ta Denetimden Kaçmaya Çalışan Sürücü Yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta Mobilyacılar Sitesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada, gaza basarak araçların arasından kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri 'Dur' ihtarına da uymayan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Caddede kırmızı ışığın yanması nedeniyle araçlar durunca, sürücü trafik ışıklarında bekleyen kamyonun arkasında durmak zorunda kaldı.Cadde kenarında park eden otomobilleri de geçemeyen sürücü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletli yunus ekibinden iki polis denetimden kaçan sürücüyü silahla etkisiz hale getirdi. Araçtan indirilen sürücü üstü arandıktan sonra gözaltına alındı.Sürücü ve kullandığı araç polis merkezine götürüldü.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Sürücünün denetimden kaçtığı anlar kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan araç sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonun arkasında durması ve cadde kenarında park eden otomobil nedeniyle kaçamadığı anlar görülüyor. Bu sırada motosikletli iki polis sürücüyü etkisiz hale getirerek araçtan indiriyor. Üstü aranan sürücü polis merkezine götürülüyor.