Esenyurt'ta denetim sırasında ruhsatsız tabanca bulundu

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, motosikletli bir şahsın üstünden ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt'ta denetim sırasında bir şahsın üstünden ruhsatsız tabanca çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta polis ekiplerince uygulanan "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması"nda durdurulan motosikletli şahsın üstünden ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak kimlik ve ruhsat kontrolü yaptı. Durdurulan şahısların üstleri ve araçlar aranırken kontrol sırasında motosikletli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca tespit edildi. Polis ekipleri şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekip aracına bindirilen şahıs Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.