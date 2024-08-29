Esenyurt'ta Denetim Sırasında Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

ESENYURT'ta denetim sırasında durdurulacağını farkeden yabancı uyruklu Maher A. bir anda yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören polis memuru B.B., şüpheliyi gözaltına almaya çalıştığı sırada bıçaklandı. 2 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kamerasına yasnıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denetim sırasında durdurulacağını fark eden yabancı Maher A. (45), henüz bilinmeyen nedenle yanındaki A.D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Olayı gören polis memuru B.B. ise saldırgana müdahale etmeye çalıştığı sırada bıçaklandı. Şüpheli, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru B.B. ve A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından izine ulaşılan şüpheli Maher A. yakalandı. Öte yandan şüphelinin saldırı yaptıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.