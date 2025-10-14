Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Kazası: 35 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Neşe Dökmeci, çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dökmeci, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
