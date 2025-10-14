Haberler

Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta Çöp Kamyonu Çarpan Kadın Hayatını Kaybetti
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Neşe Dökmeci, çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Dökmeci'ye (35), çöp kamyonu çarptı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1820. Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçen Neşe Dökmeci'ye o sırada hareket halinde olan çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Neşe Dökmeci'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin, bugün ikindi namazının ardından Zeytinburnu'nda bulunan Seyyid Nizam Camii'nden kalkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
