Esenyurt'ta Çöp Kamyonu, 12 Yaşındaki Çocuğa Çarptı: Çocuk Hayatını Kaybetti
Esenyurt'ta bir çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki Yusufcan D., olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi 363 Sokak'ta dün akşam İ.Ş. idaresindeki çöp kamyonu, Yusufcan D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, çöp kamyonunun önünden geçen çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel