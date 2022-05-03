ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLDU - Haberler

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ESENYURT'TA ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'ta, çocuklarının tartışmalarına dahil olan iki aile sokakta kavga etti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, çocuklarının tartışmalarına dahil olan iki aile sokakta kavga etti. Polisin havaya ateş ederek iki grubu ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan iki çocuk tartışmaya başladı. Her iki çocuğun da durumu ailelerine haber vermesi üzerine ortalık karıştı. İki tarafın akrabalarının da dahil olmasıyla kavga çıktı. Onlarca kişinin kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güçlükle kavgayı ayırdı. Bir anda kalabalığın tekrar kavga etmek sokağa girmesi üzerine bir polis memuru havaya ateş açarak, iki tarafı tekrar ayırdı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Polis ekipleri kavgaya karışanları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt, 1 Mayıs, Polis, kavga, Güncel, Haberler

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