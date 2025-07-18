Esenyurt'ta Cinsel Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt'ta bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta bir rezidansta kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz'da İnönü Mahallesi'ndeki rezidansta bir kadının tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Olayı gerçekleştiren kişinin R.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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