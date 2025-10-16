Esenyurt'ta Cinayetle İlgili Güvenlik Kamerası İddiası: İş Yeri Sahibi Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta, bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası kayıtlarını şüpheli yakınlarına verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.S. ile şüpheli yakını 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Hakan Tosun'un (50) darbedilerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tespit edilip incelemeye alındı.

Olay yeri yakınındaki iş yerinde bulunan güvenlik kamera kayıt cihazının da olaydan sonra incelendiği ancak cihazın kayıt yapmadığı belirlendi.

Çalışmalarda, söz konusu iş yerinin yanında bulunan başka bir iş yerine ait olay anını gören video kaydı temin edilirken, olayla alakalı 300 saatlik görüntü incelendi ve 12 farklı kameraya ait görüntüler tahkikat dosyasına eklendi.

Görüntülerin alındığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının iş yeri sahibi tarafından şüpheli yakınına verilmesiyle ilgili iddiaların sosyal medyada paylaşılması üzerine, inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda iş yeri sahibi Y.S. ve kamera cihazını aldığı iddia edilen cinayet şüphelilerinin yakınları O.M. ile C.M. gözaltına alındı. Ayrıca, bahse konu cihaz ele geçirilerek gerekli birimlerce incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S, O.M. ve C.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Hakan Tosun'un darbedilerek ağır yaralanmasına ilişkin çalışma yapmıştı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler A.M. (18) ve A.Ş. (24) polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hastanede tedavi gören Tosun ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.