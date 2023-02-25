Esenyurt'ta cinayet zanlısı 2 kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde K.Ç'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlı F.A. ile M.Y'nin, K.Ç. ile kavga ettiklerini ve daha sonra silahla yaralayarak kaçtıklarını belirledi.

Şüphelileri yakalayan ekipler, F.A'nın evindeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, av ve pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde silah ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.