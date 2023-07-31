Esenyurt'ta Cinayet ve Asayiş Olaylarına Karşı Yapılan Denetimde 16 Silah Ele Geçirildi

Esenyurt'ta tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.

ESENYURT'ta tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı. Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.