Son dakika! İSTANBUL-ESENYURT'TA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN 12 KİŞİ KURTARILDI; 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

ESENYURT'ta çıkan yangında dumanların 6 katlı binayı sarması üzerine vatandaşlar mahsur kaldı. Yangın sırasında binada bulunan 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1552 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın 4'ncü katındaki dairede çıkan yangının ardından yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı gören vatandaşlar bir taraftan binadaki vatandaşlara yardımcı olurken diğer taraftan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı. Yangın çıkan binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi. Kurtarılanlar arasında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası alevlerin yükseldiği dairede maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel