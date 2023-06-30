Esenyurt'ta çıkan yangın yan binaya sıçradı

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın, yan binanın çatısına sıçradı ve büyük çapta hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Esenyurt'ta bir binada çıkan ve yan binanın çatısına sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Umut Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki binanın çatı katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki binanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu.