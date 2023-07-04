Esenyurt'ta çıkan yangın 5 binaya sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çatı katındaki daire ile 5 binada hasara neden oldu.

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatı katında çıkan ve 5 binaya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'taki bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, yandaki ve binanın arka bölümünde bulunan Damla Sokak'taki binalara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanına müdahale ederken, polis de emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın, çatı katındaki daire ile 5 binada hasara neden oldu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Atmaca, balkona çay içmek için çıktığında karşı binadaki alevleri gördüğünü belirterek, "İtfaiyeyi aradık. Diğer binalara sıçradı. Yaralı yoktu." dedi.

Şerife Dönerçetin ise yangının çatıdan başlayarak oluklar ve duvarlardan diğer bölgelere yayıldığını ifade etti.

Öte yandan alevler içinde kalan çatının yanma anı yan binada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde çatıdaki alev ve dumanların yükselmesi yer alıyor.