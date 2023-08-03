Esenyurt'ta Çifte Cinayet Davası Duruşması Sırasında Hareketli Anlar

Esenyurt'ta çifte cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken adliye önünde hareketli anlar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikletli şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü.

Esenyurt'ta çifte cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken adliye önünde hareketli anlar yaşandı. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikletli şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü.

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL