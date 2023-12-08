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Esenyurt'ta çatıda çıkan yangın söndürüldü

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Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi 2227 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de kısa sürede çatıda çıkan yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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