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Esenyurt'ta çatıda çıkan yangın söndürüldü

8 Aralık 2023 07:42 Son Güncelleme: 07:44 Abone Ol

Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri de sevk edildi.