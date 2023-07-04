Esenyurt'ta Çatı Yangını: İtfaiye Ekipleri Söndürdü

Yangın, saat 07.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak sokakta bir binanın çatısında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde ve arkada bulunan Damla sokaktaki 3 binanın çatısına sıçradı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması sürüyor.

Yangın başladığında karşı binada oturan Mehmet Emin Atmaca "Sabah Erzurum'dan geldim sabah 5-6 idi. Balkona çıktım biraz çay içip dinlenmek için. Baktım saat 07.30 da bir duman çıkmaya başladı baktım ki karşı bina alevlenmeye başladı, ardından itfaiyeyi aradık, gelene kadar baya sıçradı diğer binalara. Yaralanan olmamış, içeride kimse yoktu" dedi. Mahalle sakini Şerive Dönerçetin ise, " Yukarıdan çatıdan aşağıya başladı, gider oluklardan aşağı birde o duvarda yapışık şey var o tutuştu. Tutuşarak aşağı doğru indi aşağı indikten sonra komple tutuştu herşey " diye konuştu.