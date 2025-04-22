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Esenyurt'ta Çatı Katında Yangın

Esenyurt'ta Çatı Katında Yangın
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Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 13.30 sıralarında Necip Fazıl Kısasürek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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