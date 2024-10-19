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Esenyurt'ta Çarşaf Giyen Saldırgan Otomatik Silahla Kurşun Yağdırdı

Esenyurt'ta Çarşaf Giyen Saldırgan Otomatik Silahla Kurşun Yağdırdı
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Esenyurt'ta çarşaf giyen bir kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye otomatik silahla ateş açarak 1 kişiyi ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'ta çarşaf giyen kişi galericiler sitesine gelerek otomatik silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, çarşaf giyen kişi elindeki çantasıyla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli ardından olay yerinden hızlıca kaçtı. Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı. Güvenlik kameralarını incelemeye polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarşaf giyen saldırganın kaçma anları ve silah seslerinin duyulduğu sırada çevredeki vatandaşların panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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