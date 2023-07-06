Esenyurt'ta çamaşır askılığı fabrikasında yangın çıktı

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın sonucu büyük çapta hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta çamaşır askılığı üretilen bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, fabrikanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Ayrıca, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.