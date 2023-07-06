Esenyurt'ta çamaşır askılığı fabrikasında yangın çıktı

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt'ta çamaşır askılığı üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'ndeki çamaşır askılığı üretimi yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.