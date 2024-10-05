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Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Çalıntı Motosikletle Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta çalıntı motosikletle yakalanan iki şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin üstünde silah, mermi ve suç kayıtları bulundu.

Esenyurt'ta polisin denetimi sırasında çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla çalışma yaptıkları sırada, maskeli kişilerin iş yerini gözetleyerek motosikletle caddeden geçtiğini gördü.

Şüphe üzerine durdurulan motosikletteki 2 kişinin yapılan üst aramasında 2 tabanca ve 26 mermi ele geçirilirdi.

Motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler B.C.U. (23) ile Ö.A'yı (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında "uyuşturucu madde kullanımı", "uyuşturucu ticareti", "iş yerinden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu, B.C.U'nun ayrıca yoklama kaçağı olduğu anlaşıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Hırsızlık Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel

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