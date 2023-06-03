Esenyurt'ta Büyük İzdiham! Neslim Güngen Açılışına Büyük İlgi

2 Haziran'da gerçekleşen açılış, Neslim Güngen'in sevilen şarkılarıyla başladı. Esenyurt halkının büyük bir ilgi gösterdiği ünlü iş kadını, kadın girişimcilere sağladığı desteklere devam edeceğini duyurdu.

"ESENYURT'UN EN İYİSİYİZ"

İstanbul'da 34. Ve Türkiye'de 124. Şubenin sahibi olarak Neslim Güngen Ailesi'nin bir üyesi olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Neslim Güngen Esenyurt Bulvar şubesinin sahibi Melek Fahriye Nas: "Güzellik sektöründe en iyisini seçmek istedim. Neslim Güngen ile iş ortaklığımızdan çok memnunuz.Hizmetlerimiz ve işlemlerimizle danışanlarımızın yaşadığı memnuniyet ile de gurur duyuyoruz. İyi ki Neslim Güngen Ailesi'nin bir üyesiyiz. Güzellik merkezi şubemizle, Esenyurt'un güzelliğine güzellik katmak isteyen kadınlarına en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Melek Fahriye Nas, "Esenyurt'un en kurumsal güzellik merkezi olarak, kadınları hem güzelleştiriyor hem de inceltiyoruz. Merkezimizde cilt yenileme, vücut şekillendirme, bölgesel incelme, kalıcı makyaj ve daha pek çok işlemle ağırlıyoruz. Kas yapmak isteyene karın kası da yapıyoruz. Merkezimiz, aslında 6 aydır Esenyurt'lu kadınları ağırlamaya devam ediyor. Bugün, Neslim Güngen'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz resmi açılıştan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Açılışımıza gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Kurumsallığımızı sürdürerek, güzelleşmeyen kadın kalmasın istiyoruz" ifadesini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

23 yıldır güzellik sektöründe hizmet veren ve 120 şubesi ile adından söz ettiren Neslim Güngen, sektöre doğru adım atmak isteyen kadınlara sağladığı girişimcilik olanağı ile büyük bir fırsat sağlıyor.

YENİ ÇIKACAK ŞARKISINI DA SESLENDİRDİ

Yakında aynı isimli kitabıyla birlikte çıkacak "Zorla Güzellik Olur" şarkısını da sevenleri için seslendiren Neslim Güngen, yaşanan büyük ilgiden çok memnun olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili olarak Neslim Güngen, "Deprem sebebiyle açılışlarımıza bir süre ara vermiştik. Şimdi, hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde, 9 açılış daha var. Türkiye'nin her yerinde şube vermeye, en büyük olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam edeceğiz. Kadınları desteklemekten, kadın istihdamı konusunda tüm Türk kadınlarına örnek olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.