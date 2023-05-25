Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Koca Karısını Silahla Vurup İntihar Etti
Güncel Haberler
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti. Karısı G.Ç'ye tabancayla ateş eden K.Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti.
Güzelyurt Mahallesi'nde evinden çıkan G.Ç, boşanma aşamasındaki kocası K.Ç. ile karşılaştı.
Karısı G.Ç'ye tabancayla ateş eden K.Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan K.Ç. ve G.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
K.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan G.Ç'nin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel