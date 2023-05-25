Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Koca Karısını Silahla Vurup İntihar Etti

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti. Karısı G.Ç'ye tabancayla ateş eden K.Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.