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Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Koca Karısını Silahla Vurup İntihar Etti

Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Koca Karısını Silahla Vurup İntihar Etti

Güncel Haberler

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti. Karısı G.Ç'ye tabancayla ateş eden K.Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı, aynı silahla intihar etti.

Güzelyurt Mahallesi'nde evinden çıkan G.Ç, boşanma aşamasındaki kocası K.Ç. ile karşılaştı.

Karısı G.Ç'ye tabancayla ateş eden K.Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan K.Ç. ve G.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

K.Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan G.Ç'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Güzelyurt Mahallesi Esenyurt İntihar Güncel Haberler

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