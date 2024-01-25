Esenyurt'ta Boşandığı Eşini Bıçaklayan Kişi Evde İntihar Etti

Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi, evinde intihar etti.

Ömer A, Üçevler Mahallesi 926 Sokak'ta, boşandığı eşi Muradiye A'yı bıçakla ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muradiye A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ömer A'nın ise olay sonrasında ikamet ettiği 904 Sokak'taki bir binanın bodrum katında kendini astığı belirlendi.

Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.