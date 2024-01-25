Esenyurt'ta Boşandığı Eşini Bıçaklayan Kişi Evde İntihar Etti
Esenyurt'ta bir kişi, boşandığı eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra evinde intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kendini astı. Çiftin 4 çocuğu olduğu belirtildi.
Esenyurt'ta boşandığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi, evinde intihar etti.
Ömer A, Üçevler Mahallesi 926 Sokak'ta, boşandığı eşi Muradiye A'yı bıçakla ağır yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muradiye A, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ömer A'nın ise olay sonrasında ikamet ettiği 904 Sokak'taki bir binanın bodrum katında kendini astığı belirlendi.
Cenaze incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.