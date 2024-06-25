Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu
Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Esenyurt'ta boş arazide kadın cesedi bulundu.
Ardıçlı Mahallesi'nde bir sitenin yanındaki boş arazide bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.