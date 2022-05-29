ESENYURT'TA BÖREKÇİDE DEHŞET: KULAĞINI KESİP KAÇTI - Haberler

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ESENYURT'TA BÖREKÇİDE DEHŞET: KULAĞINI KESİP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURT'TA BÖREKÇİDE DEHŞET: KULAĞINI KESİP KAÇTI

ESENYURT'ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.'nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A. tarafından bıçakla kesildi.

ESENYURT'ta börekçide arkadaşlarıyla oturan Turan K.'nın kulağı arkasından yaklaşan Erhan A. tarafından bıçakla kesildi.

Olay, 15 Mayıs Pazar Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki börekçinin önünde meydana geldi.

Turan K. bir arkadaşıyla otururken arkasından yaklaşan  Erhan A. sol kulağını kesti. Turan K. olayın şokunu yaşarken Erhan A. hızla kaçtı. Kulağından yaralanan Turan K., önce hastaneye ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Turan K.'nın saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Fatih Mayıs Güncel Haberler

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