Esenyurt'ta Börekçide Bıçaklı Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta börekçide bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlara göre, eşilkent Mahallesi'ndeki börekçiye 14 Şubat'ta gelen K.S, henüz bilinmeyen nedenle dükkan sahibi O.Z.D'yi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.