ESENYURT'TA BODRUM KATLAR YİNE SU ALTINDA; HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ESANYURT'ta selin neden olduğu baskınlar sonrası gün ağarmasıyla hasar tespit çalışmaları başladı. Mahalle sakinlerinde Emrah Dede, "Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada birisi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gece saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri su altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren belediye, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu.

'HERŞEYİMİZ MAHVOLDU"

Evini su basan Azad Verdiyev, 'Belediye şu anda yardımcı oluyor. Geceden beri buradayız yani. Hiç uyumadık. Evden zor kurtarıldık. Her şeyimiz mahvoldu zaten. Şu anda suyunu çekiyorlar. Gitti her şeyimiz. Gece saat birde yağmur başladığında oldu. Yarım saatin içerisinde her yer su altında kaldı. Şoktaydım ne yapacağımı bilmedim. Kendim zor kurtardım" diye konuştu.

İbrahim Şahin ise, "Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Bir anda bastı su oldu her taraf. Bir anda yağdı, doldu. Her yer de temizlik yapılıyor. İçeri girme şansı yok. Buradan bakıyorsun görüyorsun" dedi. Emrah Dede de sel felaketini alıştıklarını belirterek 'Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Bizi kaderimize terk ettiler. Saat 00.30 gibi başladı. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada birisi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel